12 mil veículos devem acessar o Litoral pela Rota do Sol nesta quinta

Cerca de 12 mil veículos devem passar pela Rota do Sol em direção ao Litoral Norte somente nesta quinta-feira. A estimativa é do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). As informações são da Gaúcha Serra.



Ao todo, são esperados 68 mil veículos pela ERS-030, ERS-040, ERS-389 e ERS-407, além da Rota do Sol. O número é de 9% a 10% maior em relação ao mesmo dia do ano passado.