Juventude espera ter mais posse de bola para voltar a vencer na competição

Com a chegada de Zago, Vacaria, que não vinha sendo relacionado, renova as esperanças de voltar a jogar pelo Juventude na Série B

Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Ter a bola, propor jogo, parece ser o discurso uníssono entre os jogadores do Juventude, pensando nas seis partidas que restam à equipe na Série B de 2017. Com a chegada do técnico Antônio Carlos, as perspectivas de ver a equipe tendo mais iniciativas ofensivas são maiores, dado ao histórico do treinador, que comandou o Ju até o começo desta temporada, mas que ainda não esteve à beira do gramado com o alviverde em partidas oficiais em 2017.

– Agora é o momento de colocar mais a bola no chão, pensar mais o jogo e ter grandes atuações nesses últimos jogos – avaliou o volante Vacaria, um dos jogadores que voltaram a ter chances reais de ser titular na equipe.

Para o goleiro Matheus Cavichioli, a mudança de treinador é significativa para a melhora neste quesito:

– Já apresentamos isso no último jogo, que foi parar com as ligações diretas e chutões e só fazer isso quando necessário. Colocamos e trabalhamos a bola no chão. E isso ele pede também. Quem tem a posse de bola corre menos em campo e faz o adversário se esforçar mais. Temos uma equipe qualificada para esses passes rápidos. Temos de colocar isso em prática e se fizemos vamos incomodar a parte de cima da tabela ainda.

O teste para observar a postura desejada pelos alviverdes será nesta sexta-feira, quando o Juventude recebe o vice-líder Ceará, às 19h15min, no Alfredo Jaconi, em partida válida pela 33ª rodada.





Ingressos à venda

Inicia hoje a venda dos ingressos para a torcida do Juventude para o jogo de sexta-feira, com promoção para acompanhantes de sócios. Os sócios podem comprar o bilhete por R$10 para cada acompanhante. Nas demais categorias ingressos, os valores custam R$ 20 (normal), R$ 10 (estudante e idoso).

A venda inicia às 9h, na secretaria do Jaconi. Pela internet, a comercialização será a partir de amanhã.

Além disso, o Ju está ampliando os pontos de venda de ingressos. Agora, qualquer Casa Lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal passará a realizar este serviço. Em um primeiro momento, estarão disponíveis apenas ingressos normais.

Além da venda de ingressos, as lotéricas da Caixa localizadas em Caxias do Sul também estão realizando cadastro para novos sócios.