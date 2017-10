Tudo que você precisa saber: Juventude x Londrina

Série B 12/10/2017 | 18h41 Atualizada em

O Juventude tenta seguir na cola do G-4. Nesta sexta-feira, a equipe alviverde enfrenta o Londrina, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 29ª rodada, e quer diminuir a distância para o quarto lugar — atualmente em três pontos. Saiba como acompanhar a partida.

HORÁRIO

:: 21h30min, terça-feira, dia 13/10, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

TRANSMISSÃO

:: TV: Sportv (para todo Brasil, menos para o Rio Grande do Sul) e Premiere

:: Rádios: Caxias 93.5 FM e São Francisco 560 AM

:: Web: acompanhe o minuto a minuto em www.pioneiro.com/jogoaovivo

:: Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada). Mulheres com a camisa do Juventude tem acesso liberado.