Tenistas caxienses Amanda de Oliveira e Gustavo Tedesco sobem ao pódio em competição na Bolívia

Os caxienses Gustavo Tedesco (Recreio da Juventude) e Amanda de Oliveira (Bohrer Sports) subiram ao pódio na sexta-feira, na disputa das medalhas da Copa Cosat. A dupla defendeu a seleção brasileira no torneio sub-12, realizado em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

O melhor resultado veio com o time feminino. Comandado por Amandinha, o grupo teve campanha impecável na primeira fase e derrotou os três rivais. Na semifinal, bateu a Bolívia. Porém, na decisão, o Brasil acabou perdendo os dois jogos contra as canadenses e ficou com a prata.

Tedesco (segundo da esquerda para a direita) venceu duas vezes nas partidas que valeram o bronze para o Brasil Foto: Cosat / Divulgação

Já a equipe masculina se classificou na segunda colocação do seu grupo e perdeu a semifinal contra a Argentina, que acabou com o título. Porém, o Brasil se recuperou e venceu o Peru na disputa do bronze, com vitórias de Gustavo Tedesco nas partidas de simples e duplas.