Técnico do Juventude se diz fortalecido com a cobrança do torcedor

Após a derrota do Juventude, por 2 a 0, para o Londrina, nesta sexta-feira, pela Série B, no Alfredo Jaconi, o técnico alviverde Gilmar Dal Pozzo admitiu que o adversário mereceu a vitória por ser mais efetivo. Ele também destacou que o jogo foi equilibrado até o time paranaense marcar o segundo.

– O adversário é uma equipe bem organizada que marcou e jogou. Na estratégia de jogo eu pensei no resultado e por conta do gramado pesado. Entendi que era mais contato físico e tendo o (Wesley) Natã, o João Paulo e o Tiago (Marques) teríamos mais chances de marcar o gol. Treinamos essa formação e o jogo foi equilibrado até o segundo gol. No primeiro tempo não transformamos a posse de bola em gol e o Londrina foi efetivo. No segundo tempo, eles fizeram o segundo e nós apressamos demais – avaliou Dal Pozzo.

Sobre as vaias e os pedidos do torcedor pela sua saída do comando técnico, o treinador se diz mais forte com essa situação:

– Fortalecido. O técnico que está na Seleção Brasileira também foi vaiado por essa torcida. Saio fortalecido, o trabalho de gestão da direção está sendo muito bem feito e o nosso também. Tenho muito orgulho desse grupo de jogadores que se entrega até o fim. Vamos continuar trabalhando para enfrentar o Goiás e buscar esses pontos perdidos em casa.

Sobre o mesmo tema, o vice de futebol, Jones Biglia, garantiu que a direção confia na sua comissão técnica e ainda sonha com o acesso.

– O torcedor está insatisfeito com o resultado, com o treinador. Essas questões de empatia fica difícil explicar. O torcedor expôs sua opinião. Nós estamos aqui no dia a dia, confiamos muito nessa comissão técnica e queremos muito esse acesso à Série A, por tudo que significaria isso – destacou o dirigente.

Na próxima terça-feira, o Ju volta a campo e encara o Goiás, no Estádio Serra Dourada.