Técnico da ACBF e da seleção brasileira, Marquinhos Xavier palestra em Antônio Prado nesta quarta-feira

O técnico da ACBF e da seleção brasileira de futsal, Marquinhos Xavier, é o convidado desta quarta-feira no Projeto Aluno Cidadão — O Esporte como inclusão social. O treinador falará a partir das 8h30min com alunos da 7ª e 8ª séries de oito escolas da rede pública de ensino, na Câmara de Vereadores de Antônio Prado. O evento foi viabilizado com o apoio do Clube Atlético Pradense, o mesmo que promoveu o bate-papo com o goleiro Cássio, do Corinthians e da Seleção, em agosto.

Outro encontro já acertado para esta semana é com o ex-judoca campeão mundial e agora deputado federal João Derly. A palestra será na próxima sexta-feira, às 10h, no mesmo local.

O Projeto Aluno Cidadão proporciona a toda classe estudantil e comunidade a oportunidade de conhecer diferentes esportes através da visão de desportistas de renome internacional. Além disso, é incentivada assim a prática esportiva e a inclusão social.