Sem atuar no primeiro turno, volante Mateus Santana pode seguir como titular contra o Brasil-Pel

Série B 03/10/2017 | 08h45 Atualizada em

Um jogo para que as confirmações aconteçam no Juventude. A partir das 21h30min de hoje, no Estádio Bento Freitas, contra o Brasil-Pel, é a oportunidade para que a sequência invicta seja mantida depois de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. É também a possibilidade de buscar três pontos contra um dos dois times que venceu o Ju no Alfredo Jaconi – 2 a 1 para o xavante na nona rodada. Para um jogador em específico, é o momento de mostrar que Gilmar Dal Pozzo pode contar com ele, seja na função que for.

Mateus Santana chegou no Juventude em maio, após um bom Gauchão no Veranópolis. Estava na disputa da Divisão de Acesso pelo Lajeadense. Apesar da vinda antecipada para Caxias do Sul, as chances demoraram a aparecer. Passou um turno inteiro revezando entre reserva e não relacionado. A primeira chance foi uma prova de fogo.

Mateus entrou contra o Inter, pela 23ª rodada, para ajudar a segurar a vitória alviverde. Conseguiu. E passou a ser mais aproveitado. A titularidade veio contra o Paysandu, na sexta-feira passada. Começou no meio-campo, na vaga de Lucas, preservado. Com a saída de Pará, no intervalo, foi para a lateral-esquerda.

Mais uma vez teve êxito. E foi além. Foi de Mateus Santana o passe para o gol de João Paulo, que garantiu os três pontos e a pontuação mínima para disputar a Série B em 2018.

Sem Pará, a vaga para o jogo em Pelotas deve ficar entre o zagueiro Maurício, que já atuou algumas vezes na função, e Mateus Santana, que se mantém tranquilo para caso a nova chance apareça:

— Já vinha treinando algumas vezes na lateral. Se o Gilmar optar por mim vou estar pronto. Fico feliz por estar passando por esse momento aqui.

Agora, o objetivo é chegar mais longe. O acesso seria importante para o clube e para cada um dos jogadores envolvidos na campanha. Por isso, Mateus valoriza a conquista do primeiro objetivo, os 45 pontos:

— Não foi fácil. O campeonato é muito difícil e equilibrado. O grupo está de parabéns pela campanha. Daqui para adiante é o sonho que temos de conquistar o acesso, é brigar jogo a jogo como temos feito.