Seleção de Tite encerra participação nas Eliminatórias com goleada sobre o Chile

Até a Rússia 10/10/2017 | 22h57 Atualizada em

A classificação estava garantida e o jogo valia mais para os adversários do que para a Seleção de Tite. Porém, quem buscou e venceu foi o Brasil, que fez 3 a 0 diante do Chile, no Alianz Park, na noite de ontem, com gol de Paulinho e dois de Gabriel Jesus. Com isso, o time brasileiro acaba as Elimatórias Sul-

Americanas somente com uma derrota — contra os chilenos, na abertura da competição — e Tite invicto nas 12 partidas em que comandou o time.

No primeiro tempo, as atenções no estádio do Palmeiras estavam voltadas para o jogo em Quito, no Equador. Com a vaga garantida para a Rússia, o clima era de expectativa se a Argentina iria ou não para o Mundial do ano que vem. Logo aos dois minutos, pouca gente se ligou no desvio de Vargas, que se antecipou a defesa, e parou no goleiro Ederson.

Aos quatro, a primeira vibração brasileira, mas com o gol equatoriano diante dos argentinos, que eliminaria os hermanos da Copa. Aos 14, quando Messi começou o seu show particular e fez o primeiro, os olhos dos torcedores no Alianz finalmente voltaram-se para o gramado. E viram, aos 16, Neymar bater de esquerda e Bravo salvar com as pernas.

Aos 38, Renato Augusto fez cruzamento e Gabriel Jesus mandou em cima do goleiro chileno. Antes do fim do primeiro tempo, ainda deu tempo de Neymar receber amarelo e se desentender com Aranguíz, em uma discussão que foi até a saída para o intervalo.

A segunda etapa começou com o Brasil mais ligado. Aos seis, Neymar cobrou falta e Bravo fez a defesa em dois tempos. Não demorou e a Seleção abriu o marcador. Aos nove. Daniel Alves cobrou falta de longe, o goleiro chileno bateu roupa e deixou no pé de Paulinho, que, sem esforço, mandou para as redes.

O segundo não demorou muito. Dois minutos depois, Coutinho roubou a bola e acertou um lançamento sensacional para Neymar. O camisa 10 só rolou para Jesus, livre, aumentar.

A partir daí, o Chile começou a arriscar e buscar mais o jogo, mas sem conseguir ser efetivo. Aos 33, Medel cabeceou por cima do gol de Ederson.

Nos acréscimos, sem o goleiro Bravo, que havia tentado cabeceio na área, William fez lançamento incrível, que atravessou o campo e encontrou Gabriel Jesus. O centroavante foi com bola e tudo para fazer o terceiro do Brasil no jogo e o sétimo dele nas Eliminatórias, decretando a eliminação dos bicampeões continentais.

Cumprida com láureas sua missão, a Seleção Brasileira fechará a temporada com dois amistosos em novembro. Dia 10, pega o Japão, em Lille, na França, e dia 11, a Inglaterra, em Londres.