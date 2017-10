Primeiros treinos de Zago não identificam time titular no Juventude

Série B 30/10/2017 | 20h41 Atualizada em

Meia Ramon (C) atuou no time de colete na segunda parte do treino realizado no Alfredo Jaconi, na segunda-feira tarde Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Treino aberto, times definidos, mas a escalação titular, porém, ainda não foi possível de se confirmar no treino de segunda-feira à tarde, o terceiro de Antônio Carlos Zago no retorno ao comando do Juventude. Até porque o técnico utilizou jogadores que vinham sendo reservas ou que sequer eram relacionados, como Vacaria e Diego Felipe, que treinaram com titulares da última partida diante do Náutico, como a dupla de zaga Micael e Maurício.

Com dois times se enfrentando em metade do campo, Ramon foi um dos que atuou dos dois lados, mas o meia diz não ter conversado com o novo comandante sobre titularidade.

- Voltei a ser titular na última partida. Fiquei quase 60 dias sem atuar. Em princípio ninguém sabe quem vai jogar, quem vai ser titular. Só tivemos conversas de boas-vindas, de trabalho. As coisas vão dar certo – revela o meia.

No começo do treino, Ramon estava no time sem coletes que teve Bruno Ribeiro, Micael, Maurício e Bruno Collaço; Vacaria; Caprini, Diego Felipe, Wallacer e Ramon; João Paulo. No time de coletes, com a maioria do ataque titular dos jogos passados, atuaram Tinga, Vinícius, Wanderson e Vidal; Fahel e Mateus Santana; Felipe Lima, Leílson e Yago; Tiago Marques.

A atividade ainda teve Tiago Marques e João Paulo juntos no ataque e a volta do lateral-esquerdo Pará, que se recuperou de lesão sofrida ainda no jogo diante do Paysandu, na última vitória alviverde, dia 29 de setembro. Por opção, Bruninho, Sananduva, Wesley Natã, Juninho participaram somente da segunda parte da atividade