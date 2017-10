Pioneiro lança Concurso Cultural para os pequenos torcedores da Dupla Ca-Ju

Dia das Crianças 03/10/2017 | 09h00 Atualizada em

As oito frases mais criativas e originais, quatro de cada time, darão direito a uma camiseta do Caxias ou do Juventude Foto: Arte Pioneiro / Agência RBS

O Dia das Crianças está chegando e o Pioneiro vai presentear os pequenos torcedores de Caxias e Juventude que forem mais criativos e ainda promover uma ação social. Para participar do concurso cultural Torcedor desde Criancinha, será preciso recortar o cupom publicado na edição impressa do Pioneiro desta terça-feira e completar a frase: “Eu escolhi ser Papo ou Grená porque....”

Mas não é só isso. Para efetivamente participar do concurso, que dará camisas oficiais do Juventude e do Caxias para os quatro pequenos torcedores criativos de cada time, será preciso levar o cupom preenchido até a sede do jornal Pioneiro (Rua Jacob Luchese, 2.374, bairro Santa Catarina) ou da RBS TV (Rua Bento Gonçalves, 1.563, Centro) e ainda doar um brinquedo em bom estado.

Podem participar crianças de até 12 anos. Se você for muito pequeno, pode pedir a ajuda do pai, da mãe, do avô ou da avó. Enfim, de quem quiser.

As oito frases, quatro de cada time da dupla Ca-Ju, serão escolhidas pela equipe do Pioneiro sendo levadas em conta a criatividade e a originalidade. Será aceito somente um cadastro por participante.

O concurso se inicia nesta terça-feira e segue até as 18h do dia 10 de outubro, na próxima terça-feira. Os vencedores serão divulgados na edição impressa do Pioneiro de 12 de outubro (quinta-feira), Dia da Criança. A entrega das camisas oficiais para os ganhadores ocorre no dia 13, sexta-feira.

Os brinquedos arrecadados serão doados a uma entidade assistencial de Caxias do Sul.