Para Juventude chegar na Primeira Divisão, pontuar fora de casa será fundamental

A busca pelo sonho do Juventude na Série B começa de fato nesta terça-feira, às 21h30min, no Estádio Bento Freitas, contra o Brasil-Pel. Depois da vitória contra o Paysandu, na sexta-feira passada, o primeiro objetivo alviverde no campeonato foi atingido e em 2018 a equipe alviverde estará entre as 40 melhores do futebol brasileiro.

Pelas projeções atuais, para conseguir o acesso à Primeira Divisão seriam necessários mais 19 ou 20 pontos para o time de Dal Pozzo, dos 33 em disputa.Dos 11 jogos que ainda faltam, o Juventude tem cinco em casa e seis como visitante. O primeiro deles, em Pelotas, é uma nova chance da equipe alviverde retornar ao G-4.

Após a rodada do fim de semana, a distância juventudista para a zona de acesso caiu para um ponto, mesmo se mantendo no sexto posto. Além disso, o vice-líder América-MG, que havia aberto certa vantagem dos demais concorrentes, está a apenas três pontos do Ju.

Para o meia Leílson, a disputa entre seis ou sete equipes vai seguir até as últimas rodadas, e o Juventude tem que estar atento para conseguir o objetivo:

– Vai ter time do G-4 que vai perder também. Essa reta final do campeonato é isso. Uns perdem, outros ganham e temos que fazer nossa parte jogo a jogo.

Com somente cinco jogos em casa, o time de Dal Pozzo precisará buscar pontos longe do Alfredo Jaconi. Fora de casa, além do Xavante, enfrenta Goiás, Guarani, CRB, América-MG – único confronto direto – e Santa Cruz. Até agora, como visitante, o Ju tem aproveitamento de 33,3%, com quatro derrotas, sete empates e apenas duas vitórias.

O Brasil-Pel está somente a três pontos da zona do rebaixamento, mas Leílson prega respeito ao time pelotense pelas dificuldades que o Ju tem enfrentado contra equipes da parte de baixo da tabela.

– Jogar contra essas equipes é bastante difícil. Por vezes nós brincamos: “caramba, esses times contra o Juventude vêm fechadinhos”. O Paysandu veio com oito jogadores atrás da linha da bola. Temos que fazer uma força maior para romper essas linhas – disse o meia, que também atua como volante.

Confrontos diretos que podem decidir o acesso do Juventude

Faltando 11 rodadas, o time do Juventude disputa com outras cinco equipes as três vagas que devem restar para o acesso. Do vice-líder América-MG até o sétimo Oeste são apenas quatro pontos de diferença. Como o Inter já abriu seis do segundo lugar, a tendência é que o time colorado conquiste o acesso com naturalidade.

Serão vários confrontos diretos entre os times que brigam pela elite. Ceará, Paraná e Oeste terão quatro partidas contra os postulantes ao acesso. Juventude e Vila Nova tem três duelos e o América-MG somente dois.

Dentre essas partidas, o time paulista terá três partidas como visitante e somente uma em Barueri. O América-MG, além de ser o que menos tem confrontos diretos, terá as duas partidas no Estádio Independência, incluindo o enfrentamento com o Juventude. Os outros dois jogos do time de Gilmar Dal Pozzo serão no Alfredo Jaconi, contra Ceará e Oeste, na 33ª e 35ª rodadas, respectivamente.

O curioso é que nas duas últimas partidas nenhum dos seis postulantes se enfrentam. O Inter ainda pega Paraná, Ceará, Vila Nova e o Oeste.