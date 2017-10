Mesmo com aproveitamento de 28,8% fora de casa, Dal Pozzo diz que Ju mantém modelo tático longe do Jaconi

Série B 18/10/2017 | 00h12 Atualizada em

A derrota por 1 a 0 para o Goiás, na noite desta terça-feira, no Estádio Serra Dourada, foi a terceira em sequência do Juventude na Série B. Com 45 pontos e com campanha fraca longe de casa, o técnico Gilmar Dal Pozzo comentou que o time jogou dentro da estratégia pensada para a partida em Goiânia:

— A gente lutou do começo ao fim. Faltou para nós encaixar o passe no contra-ataque. É o modelo que estamos jogando fora de casa durante todo o campeonato. Marcando forte e apostando no contra-ataque. Pecamos nessa transição.

Assim como aconteceu em Pelotas, na derrota para o Brasil-Pel, há duas rodadas, o desempenho do time no segundo tempo foi apático. A diferença é que o time de Dal Pozzo fez muito pouco também na etapa inicial. Esperar o adversário foi uma decisão, segundo o técnico, por condições além do adversário:

— Por causa do clima muito seco e por eu ter jogado aqui adotamos uma estratégia em acordo com os jogadores. Mas não encaixamos o passe no contra-ataque.

Fora de casa nesta Série B, o Juventude disputou 15 jogos, com apenas duas vitórias, sete empates e seis derrotas, com aproveitamento de 28,8%. A delegação alviverde nem volta para Caxias do Sul. Segue direto para Campinas, onde encara o Guarani, sexta-feira, pela 31ª rodada. Maurício e Leílson receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Micael será integrado à delegação em São Paulo.