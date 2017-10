Matheus acredita em acesso do Juventude: "o time quer subir"

Série B 05/10/2017 | 20h04 Atualizada em

O otimismo marcou a reapresentação do grupo de jogadores do Juventude na tarde de quinta-feira, mesmo após a derrota fora de casa para o Brasil-Pel. Distante três pontos do G-4, objetivo maior do clube, o time ainda pode perder uma posição neste sábado, caso o Oeste vença o Guarani, em Barueri (SP).

Ainda assim, a confiança é a palavra de ordem no elenco, que treinou em Farroupilha na quinta e volta a treinar na manhã desta sexta-feira, uma semana antes de receber o Londrina, pela 29ª rodada. Para o goleiro Matheus Cavichioli, pontos positivos não faltam ao Ju, que depois de garantir a permanência na Série B passou a sonhar grande.

– Conseguimos o objetivo? Acabou, passou. Ninguém mais quer saber dos 45 pontos porque o Juventude já está garantido na Série B do ano que vem. Agora, vamos atrás do objetivo maior que é o acesso. Que fique claro para todos. Estou dentro do vestiário e dou total certeza de que o time quer subir, sim. Isso é ótimo para o clube e bom também para os jogadores – comentou o goleiro.

Se confirmar a expectativa de 63 pontos para o acesso, o Juventude precisa de mais 18 nas 10 rodadas restantes. Ou seja, para chegar à elite, o time do técnico Gilmar Dal Pozzo precisa vencer todas as cinco partidas que tem pela frente em casa e mais uma longe de Caxias do Sul.

– Não adianta achar que está tudo errado porque tem muito jogo pela frente. Temos de ter tranquilidade e consciência que podemos chegar no G-4 – disse Matheus, que comemora a semana de treinos para aprimorar virtudes e minimizar os erros.