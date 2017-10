Juventude x Náutico: tudo o que você precisa saber sobre a partida

Série B 23/10/2017 | 18h22

Após quatro derrotas seguidas e com treinador interino, o Juventude tenta retomar as vitórias na Série B. Sob o comando de Márcio Angonese, que promete mudanças na equipe, o alviverde recebe o Náutico nesta terça-feira. O Ju é oitavo, com 45 pontos, enquanto os pernambucanos ocupam a penúltima colocação com 27. Saiba como acompanhar a partida.

HORÁRIO

:: 19h15min, terça-feira, dia 24/10, no Estádio Alfredo Jaconi.

TRANSMISSÃO

:: TV: Premiere

:: Rádios: Caxias 93.5 FM e São Francisco 88.1 FM

:: Web: acompanhe o minuto a minuto em www.pioneiro.com/jogoaovivo

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: Matheus Cavichioli; Tinga, Domingues, Micael e Bruno Collaço; Fahel, Lucas, Sananduva (Leílson) e Wallacer (Wesley Natã); Yago e Tiago Marques.

Técnico: Márcio Angonese (interino)

Náutico: Jeferson; David, Breno, Aislan e Henrique Ávila; Amaral, Giovanni (Leilson), Diego Miranda; Dico, Rafinha e William.

Técnico: Roberto Fernandes

ARBITRAGEM

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Marcus Vinícius Gomes (trio mineiro).

INGRESSOS

:: R$20 e R$ 10 (meia-entrada). Venda a partir das 9h até 16h30min, na secretaria do Jaconi. Após, na bilheteria do Portão 1