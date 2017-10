Juventude joga mal, perde para o Londrina por 2 a 0 no Alfredo Jaconi e vê sonho do acesso mais distante

Série B 13/10/2017 | 23h30 Atualizada em

Gramado encharcado, estratégia errada e uma partida tecnicamente ruim do Juventude. Assim foi a derrota alviverde por 2 a 0 para o Londrina, na noite desta sexta-feira, pela Série B. Assim, a equipe alviverde vê suas chances de acesso cada vez mais distantes.

Em uma semana de tantas chuvas e na expectativa de um jogo com muito contato, o técnico Gilmar Dal Pozzo colocou o Ju com dois centroavantes desde o início. João Paulo e Tiago Marques tinham a missão de brigar com os zagueiros do clube paranaense a cada bola alçada na área. E logo com 26 segundos esta jogada foi acionada. Tinga cruzou da direita e João Paulo brigou com a defesa. No rebote, Wesley Natã cabeceou para o alto e o goleiro do Londrina ficou com a bola.

Foto: Porthus Junior / Agencia RBS

Só que a estratégia alviverde do primeiro tempo também parecia deixar a bola para o adversário jogar. O Londrina aproveitou e foi trocar passes no seu campo ofensivo. Bem verdade, que pouco produziu de efetivo nos primeiros minutos.

Quem foi perigoso mesmo foi o time jaconero, principalmente com o zagueiro Micael. Aos 11, Leílson cobrou falta da esquerda, o zagueiro antecipou a defesa paranaense e tocou por cima da goleira. Aos 21, Micael antecipou o atacante do Londrina, ainda no meio de campo, ajeitou a bola na intermediária e soltou a bomba. A bola passou próxima ao travessão adversário e arrancou um ‘uh!’ da torcida alviverde.

Em um jogo de muitos balões e ligações diretas, o gol só poderia sair por cruzamentos e uma falha defensiva. O problema é que foi justamente o Ju quem errou. Aos 31, Ayrton cruzou da esquerda, ninguém marcou o camisa 9 do Londrina, Carlos Henrique. Ele escorou para Germano, sozinho, na pequena área desviar para o gol. O goleiro Matheus até tocou na bola, mas não impediu que ela tocasse a rede: 1 a 0 para os visitantes.

Na pressa de tentar empatar, o alviverde pouco fez. Apenas um chute de Mateus Santana, de longe, aos 42, que obrigou o goleiro do Tubarão a fazer uma defesa importante. Pouco para a primeira etapa.

Na volta do intervalo, a partida começou lenta. O Ju desorganizado e muito espaçado, não conseguiu produzir nada ofensivamente. Exceto um chute de Tinga, sem perigo algum, aos 15.

Com vantagem no placar, o Londrina soube segurar o time alviverde e até se arriscou ao ataque. Aos 19, o ex-alviverde Jardel quase ampliou. Em contragolpe, ele recebeu de Negueba na entrada da área, mas bateu mascado e para fora.

Demorou quase 20 minutos e com os ingressos de Yure Mamute, na vaga de João Paulo, e Yago, no lugar de Mateus Santana, para o time de Gilmar Dal Pozzo ganhar um pouco de velocidade.

E foi Yago quem deu uma boa assistência do segundo tempo, para Leílson, aos 23. O meia puxou a bola para a perna esquerda, na meia-lua, e bateu no centro do gol. A primeira intervenção do goleiro César. Aos 28, Yago chutou para fora. Só aos 31, o Ju voltou a assustar novamente. Tinga bateu da entrada da área e César fez importante defesa.

Só que o contra-ataque do Tubarão foi mortal. Aos 32, o atacante Safira dominou no lado direito da área, bateu forte e venceu o goleiro Matheus: 2 a 0. Se a situação estava ruim, piorou. Micael foi expulso aos 34, ao parar o ataque do Londrina.

A partir daí começaram os protestos contra o treinador alviverde, enquanto dentro de campo, o time paranaense apenas administrou a vitória e a vantagem numérica.Aos 44, Ayrton ainda quase fez um golaço. Driblou três jogadores e bateu para fora. Fim de jogo, vaias e gritos de "Adeus Gilmar" entoaram nas arquibancadas do Jaconi.