Juventude deverá ter ao menos três mudanças para encarar o Goiás

Série B 16/10/2017 | 15h32 Atualizada em

Volante Lucas retorna ao time titular do Ju, após cumprir suspensão

Volante Lucas retorna ao time titular do Ju, após cumprir suspensão Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O técnico Gilmar Dal Pozzo comandou apenas um treino, nesta segunda pela manhã, para definir a equipe do Juventude que entrará em campo no Serra Dourada para enfrentar o Goiás, terça, às 21h30min. Mesmo que esta atividade tenha sido com portões fechados, a equipe terá mudanças. Ao menos, foi o que deixou a entender o volante Lucas, que retorna aos titulares depois de cumprir suspensão.

— O Gilmar observa bastante e todos estão trabalhando bem. Eu irei voltar, ele vai colocar o Maurício no sistema defensivo e no ataque continua com o Tiago (Marques), o (Wesley) Natã, o Yago e o Leílson. Esse time está bem entrosado e vai forte contra o Goiás e Guarani — relatou o atleta.

Por esse time indicado pelo volante, o Juventude volta atuar numa formação que deu resultados. Um time que tem a velocidade de Yago e Wesley Natã como válvula de escape para chegar mais rápido à frente e Tiago Marques centralizado, onde costuma ter melhor rendimento. Além disso, Lucas ressalta que o time precisa ser mais ousado que nos últimos dois jogos, para voltar a vencer.

— Não tem problema se arriscar uma, duas, três e errar. Na quarta vai fazer. Temos que arriscar mais para buscar coisas maiores na competição — destaca Lucas.

No momento de cobranças e críticas mais fortes dos torcedores, o volante não joga a toalha e diz que é momento de acreditar no acesso.

— Temos que levar um espírito vencedor em todos os jogos. Agora estamos vivendo nosso sonho. Todo jogador quer subir, porque é uma projeção para a carreira e para o clube. Estamos dando o nosso máximo. Foi um tropeço dentro de casa, mas o foco está no acesso e começa ganhando do Goiás — alerta o jogador.

A tendência de escalação é Matheus Cavichioli; Tinga, Domingues, Maurício e Bruno Collaço; Fahel, Lucas, Leílson e Yago; Wesley Natã e Tiago Marques.