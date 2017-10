Juventude aproveita nove dias sem jogos para recuperar jogadores

Série B 05/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Por lesão, lateral-direito Vidal ficou de fora dos últimos quatro jogos do Juventude Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Diferentemente da Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro não para em meio aos jogos de Eliminatórias para a Copa do Mundo. No entanto, para o Juventude o momento é de descanso e recuperação física, afinal, desde o dia 22 de setembro, o time jogou quatro partidas.

Se a maratona de jogos em 12 dias foi intensa, na quarta-feira o grupo ganhou folga após ser derrotado para o Brasil-Pel por 1 a 0, na terça-feira, no Sul do Estado. A reapresentação será nesta quinta-feira à tarde, visando à próxima rodada, que para o Ju ocorre no dia 13 de outubro, em casa, diante do Londrina.

O objetivo é recuperar o maior número de jogadores para as rodadas decisivas da competição. O lateral-direito Vidal, o lateral-esquerdo Bruno Collaço, o zagueiro Vinícius e o meia Felipe Lima devem ficar à disposição, pois já estão liberados pelo Departamento Médico para treinar com o grupo, assim como o volante Fahel, que desfalcou o alviverde diante do Brasil por problemas estomacais.

O volante Sandanduva, com dores musculares, deve voltar a treinar apenas amanhã. Já o atacante Ramon ainda está na fase de transição.

Se Vidal deve voltar à lateral direita, a esquerda segue sem o titular. Pará, com lesão na coxa, fica de fora por mais 15 dias. Com isso, Collaço deve voltar ao time.

– O maior problema que o Juventude está enfrentando esse ano está nas laterais, principalmente na esquerda. Não tivemos sequência nem com o Bruno Collaço, nem com o Pará. Na lateral direita também tivemos vários problemas por lesões e isso prejudica nossas opções ofensivas. Passamos o campeonato todo com essas dificuldades – elencou Gilmar Dal Pozzo.

A ausência confirmada para o jogo diante do Londrina é o volante Lucas, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Mais alternativas

Dal Pozzo comemora os dias sem jogos para ter o maior número de atletas à disposição, e assim evitar improvisações.

– O Juventude vem forte, vai aproveitar bem, recuperar esses atletas. O time está mentalmente bem. Minha missão é conscientizar a equipe que conseguiremos voltar a vencer, com volume de jogo e desempenho – destacou Dal Pozzo.

Depois de atuar e perder na abertura da 28ª rodada da competição, o Juventude pode perder uma posição na tabela. Em sexto lugar, o alviverde pode cair para sétimo se o Oeste vencer o Guarani, sábado, em Barueri-SP.