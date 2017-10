Jogadores se dizem envergonhados após mais uma derrota do Juventude

Série B 20/10/2017 | 21h48 Atualizada em

Caíque (com a bola) marcou os dois gols do Guarani sobre o Juventude na noite de sexta-feira, em Campinas (SP) Foto: Denny Cesare / Código 19/Estadão Conteúdo

Ao final do jogo em Campinas (SP), com derrota para o Guarani por 2 a 0 na noite de sexta-feira, além das lamentações, os jogadores demonstraram autocrítica em relação às últimas atuações. Segundo o atacante Tiago Marques, a torcida tem muita razão em reclamar não só dos resultados, mas também do desempenho da equipe, que pouco ameaçou o rival na noite de ontem.

- Perdemos para quem estava praticamente morto. É uma vergonha. Nosso torcedor tem toda a razão de reclamar. Temos de ficar quietinho e trabalhar. Vamos juntar os cacos para ganhar em casa. Estamos todos mal. Temos de rever para conseguir as vitórias nos próximos jogos. Nosso time é bom, estamos atravessando uma fase ruim, mas nosso time é bom – avaliou o centroavante, que marcou apenas um gol no segundo turno, mas segue sendo o artilheiro da equipe na Série B.

Para o volante Fahel, é hora de assumir os erros e honrar a camisa até as últimas rodadas.

- Lamentamos. Ficamos p*** , porque nossa equipe não jogou, levamos dois gols por falhas nossas. Eu assumo, o grupo assume que erramos. Matematicamente ainda temos chances, vamos dar nosso melhor porque temos de honrar esta camisa – lamentou o capitão da equipe.

O Juventude volta a campo na próxima terça-feira, em casa, diante do Náutico, pela 31ª rodada.