Jogadores reconhecem mal desempenho do Ju em derrota em casa

Série B 13/10/2017 | 23h45 Atualizada em

Ao final da partida diante do Londrina na noite desta sexta-feira, o discurso obviamente era de lamentação entre os jogadores do Ju, tanto que poucos pararam para dar entrevistas ainda no gramado. Um deles, o capitão Fahel reconheceu a infeliz noite do alviverde e a consequente derrota em pleno Jaconi por 2 a 0.

— O objetivo era vencer, mas nossa equipe jogou abaixo do que estávamos fazendo – resumiu o volante.

Os gritos contra Gilmar Dal Pozzo ecoavam no Jaconi desde os 35 minutos do segundo tempo e assim permaneceram com o time deixando o gramado. A principal crítica ao treinador se dava em relação ao posicionamento de Tiago Marques, que atuou a partida inteira pelo lado do campo e foi praticamente anulado pelo lateral-direito do Londrina, Lucas Ramon. O artilheiro do Ju, com 11 gols, porém, saiu em defesa do comandante.

— Começamos pressionando, numa falta eles fizeram 1 a 0. No segundo tempo fizeram outro, mas agora é recuperar fora de casa. Hoje não deu certo, se desse certo nossa estratégia, ninguém falaria nada. Agora é levantar a cabeça, nem sempre se joga bem – comentou Tiago Marques.

O Juventude volta a campo na próxima terça-feira em Goiânia, contra o Goiás, pela 30ª rodada.