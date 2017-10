Jogadores do Juventude ressaltam proposta de contra-atacar em Goiânia e lamentam chances desperdiçadas

Série B 18/10/2017 | 00h10 Atualizada em

Foi mais uma fraca atuação do Juventude longe de casa. Mesmo que tenha criado algumas oportunidades, aproveitando os espaços cedidos pelo Goiás, foi o time mandante quem chegou com maior perigo.

A equipe de Hélio dos Anjos perdeu pênalti na primeira etapa e teve mais que o triplo de finalizações ao final da partida. Para os jogadores do Ju, faltou ao time aproveitar os lances criados nos contra-ataques.

– A gente errou muitas finalizações. Tivemos muitas oportunidades, na primeira e na segunda etapa, e fomos castigados pelo gol no final da partida. Sabíamos do momento difícil do Goiás e não aproveitamos – avaliou o lateral-direito Tinga.

O lateral-esquerdo Bruno Collaço corroborou com o discurso do companheiro:

– A gente veio com uma proposta de marcar bem e sair no contra-ataque. Tivemos algumas chances, mas em uma bobeira dentro da área acabamos sofrendo o gol. É uma postura arriscada e acabou não dando certo.

O centroavante Tiago Marques repetiu as lamentações pelo mau desempenho do time e a sequência negativa na competição.

— Acho que falta a bola entrar. No primeiro tempo contra o Goiás, faltou esse detalhe. Se fazemos um gol, a coisa é totalmente diferente. São circunstâncias do futebol. Precisamos persistir até que o gol saia e as vitórias voltem — avaliou o artilheiro do Ju na competição.