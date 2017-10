Jogadores do Juventude lamentam chances perdidas diante do Brasil-Pel

Série B 03/10/2017 | 23h50 Atualizada em

Ao final do duelo diante do Brasil de Pelotas, em que o Juventude perdeu por 1 a 0 na noite desta terça-feira, as reclamações dos jogadores do Juventude eram em relação ao gol sofrido aos 39 minutos do segundo tempo, de cabeça, com Lincom subindo sozinho quase na linha da pequena área após falta cobrada da direita por Itaqui.

As dúvidas dos defensores do Ju estavam em torno da posição do camisa 9 do Xavante, que na opinião dos alviverdes estava em impedimento, o que não procedia, uma vez que o lateral Tinga dava condições ao atacante rival

— Eles entraram antes, agora não adianta reclamar – resumiu o zagueiro Micael.

Seu companheiro de defesa, Domingues, também reclamou do lance, mas lamentou as oportunidades perdidas, sobretudo no primeiro tempo.

— Não sei o que aconteceu no lance, se estava impedido, mas nosso time teve muitas oportunidades no primeiro tempo e não fizemos. Não recuamos, eles estavam vindo para o ataque e nossa arma era essa para sair no contra-ataque – explicou o defensor.

O meia Wesley Natã também endossou o discurso de que faltou aproveitar as oportunidades da primeira etapa, quando o Ju teve no mínimo três chances reais de gol, mas sem felicidade nas conclusões:

— Sabíamos que ia ser difícil. Não aproveitamos as varias oportunidades que tivemos. Mas a equipe está de parabéns, lutou. A tendência do time da casa era vir para frente e eles aproveitaram a chance que tiveram.

Agora o Juventude descansa e volta a campo no dia 13, diante do Londrina, no Alfredo Jaconi.