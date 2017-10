Igor Bosel e Marabá têm acertos encaminhados com o Caxias

Reforços 17/10/2017 | 17h31 Atualizada em

O Caxias já tem dois reforços encaminhados para a temporada de 2018. O volante Marabá, que defendeu o clube na conquista do título do Interior no Campeonato Gaúcho deste ano, e o lateral-direito Igor Bosel, que disputou a Série B pelo Londrina. Ambos atletas estão acertados verbalmente com a direção grená e ainda dependem de exames médicos para serem confirmados como reforços.

Marabá, de 31 anos, disputou o Gauchão e foi destaque na equipe do técnico Luiz Carlos Winck, ao longo do Gauchão. Ele estava sem clube no segundo semestre. Já Igor Bosel,estava há duas temporadas no Londrina, onde disputou duas vezes a Série B. O lateral também já atuou com o técnico Winck no Lajeadense, em 2015, e no Veranópolis, em 2016.

Na próxima semana, o Caxias fará a Confraria Grená para apresentar a comissão técnica de Winck, que comandará o time em 2018. Os ingressos custam R$ 110 e R$ 50 (para crianças até 12 anos). O evento será no Salão Paroquial de Nossa Senhora da Saúde.