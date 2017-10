Goiás x Juventude: tudo o que você precisa saber sobre a partida

Série B 16/10/2017 | 20h00 Atualizada em

Tentando espantar a crise, o Juventude visita o Goiás nesta terça-feira, no Estádio Serra Dourada. Enquanto o alviverde vem de duas derrotas consecutivas e está estagnado na sétima colocação com 45 pontos, os donos da casa brigam contra o rebaixamento. O verdão do Centro-Oeste é 14º, com 35 — um ponto à frente do Z-4.

HORÁRIO

:: 21h30min, terça-feira, dia 17/10, no Serra Dourada, em Goiás (GO).

TRANSMISSÃO

:: TV: Premiere e Sportv

:: Rádios: Caxias 93.5 FM e São Francisco 560 AM

:: Web: acompanhe o minuto a minuto em www.pioneiro.com/jogoaovivo

ONDE ASSISTIR EM CAXIAS

:: Bar Jaconero (Rua Hércules Galló, ao lado do Estádio Alfredo Jaconi)

:: Quintino Futebol Pub (Rua Garibaldi, 485, no centro)

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhos; Victor Bolt, Elyeser e Léo Sena; Carlos Eduardo, Nathan e Júnior Viçosa.

Técnico: Hélio dos Anjos





Juventude: Clique na imagem para conhecer a escalação.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

ARBITRAGEM

:: Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro, auxiliado por Silbert Faria Sisquim e Luiz Antonio Muniz de Oliveira (trio carioca) .