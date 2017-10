Gilmar Dal Pozzo garante Juventude sem mistérios para enfrentar o Londrina

Série B 12/10/2017 | 18h50 Atualizada em

As fortes chuvas presenciadas em Caxias do Sul nos últimos dias em Caxias do Sul não diminuíram a carga de trabalho do elenco do Juventude. Pelo contrário, não faltaram treinamentos para o duelo diante do Londrina nesta sexta-feira à noite. No último fim de semana, treino na chuva sexta e sábado e descanso no domingo. Nesta semana, treino no CT no ginásio e na quinta-feira, mesmo sob forte chuva em pleno feriado, treinamento tático no gramado do Alfredo Jaconi, tudo para estar na ponta dos cascos diante dos paranaenses.

- É mais uma adversidade no nosso caminho, mas esse grupo está muito acostumado a treinar nessas circunstâncias. Não sou muito adepto a ginásios, mas tivemos de fazer treinos táticos assim. Hoje (ontem) estamos fazendo isso no próprio estádio, um trabalho mais curto, mas é uma situação que a bola vai segurar um pouco mais, não vai ter velocidade - explicou o técnico Gilmar Dal Pozzo, antes do treino de quinta-feira.

Com ajustes por fazer, se imaginava bastante conversa de Dal Pozzo com o grupo. No entanto, o goleiro Matheus Cavichioli garantiu que papo foi o que menos aconteceu nos treinamentos da semana:

- O que menos aconteceu foi conversa, foi mais ação, mais trabalho. Tentamos colocar em prática o que nos foi passado sobre o Londrina.

Para superar o rival, o goleiro elenca a velocidade dos seus colegas de ataque como aliada:

- Acredito que eles venham recuados porque eles sabem que nosso time é rápido na frente. Temos o Yago, o Natã, o próprio Tiago Marques, que é mais alto, mas tem muita velocidade. Eles devem apostar nos contra-ataques, como a maioria dos clubes que vêm aqui - avaliou Matheus.

Time sem mistérios

É fato raro em coletivas de imprensa concedidas por treinadores em vésperas de jogo, mas Gilmar Dal Pozzo quebrou a regra e escalou o time sem mistérios, do goleiro ao centroavante. Confirmando Tinga e Collaço nas laterais, Fahel e Mateus Santana como volantes, o técnico deixou apenas um suspense no ar: João Paulo pode ser utilizado desde o começo do jogo e com Tiago Marques.

- Também podemos ter uma postura com essa característica de jogo (gramado molhado), com uma possibilidade de entrada do João Paulo, saindo um dos jogadores do meio. Tem 50% de chance para cada uma das possibilidades - garantiu Dal Pozzo, logo depois de listar todos os titulares. Apesar disso, como de costume em véspera de jogo, o treino desta quinta-feira no Jaconi foi fechado.

O Ju deve ter Matheus Cavichioli; Tinga, Domingues, Micael e Bruno Collaço; Fahel e Mateus Santana; Yago, Wesley Natã e Leílson; Tiago Marques.