Farroupilha sedia etapas finais do Campeonato Brasileiro de Enduro Fim

Ocorrem neste fim de semana, em Farroupilha, a 13ª e a 14ª etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro Fim. A prova também vale pela sexta etapa do Campeonato Gaúcho da modalidade e será disputada na pista MX Park Motocross, Portal dos Coqueiros (Rodovia VRS 313, Nova Sardenha), com acesso gratuito ao público. A competição volta a ocorrer em Farroupilha depois de sete anos.

— Estamos trabalhando nesta prova desde o início do ano. Conversei com 29 proprietários de terras na região para formar o percurso e todos eles liberaram a passagem da corrida. Houve parceiro que atrasou a plantação só para receber o enduro e outros que pediram diretamente para fazer parte do roteiro. Sem dúvida, a cidade abraçou o evento — avalia Marcos Benvenutti, diretor da prova.

Hoje ocorre a primeira reunião de pilotos e equipes e o reconhecimento da pista. As vistorias técnicas ocorrem na manhã de sábado. As provas iniciam por volta das 10h. No domingo, já no horário de verão, a largada está prevista para 9h. Os campeões nacionais serão definidos após a rodada dupla, já que a disputa na Serra Gaúcha é a última da temporada.