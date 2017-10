Equipe Gurias do Pedal viram referência em Caxias do Sul e região

Ciclismo 31/10/2017 | 13h44 Atualizada em

Para entrar no grupo, basta entrar na página do Facebook da equipe caxiense de ciclismo Foto: FABIANO SCHIAVO / divulgação

Já são três anos de existência e muitas histórias para contar. O que começou como um ideal de unir mulheres em prol do ciclismo, com apenas três ou quatro participantes, ganha cada vez mais espaço nas ruas e estradas de Caxias do Sul e região. Fundado pela personal trainer Rocheli Muller, 37 anos, o Gurias no Pedal é um dos únicos grupos 100% feminino do Rio Grande do Sul a praticar a modalidade. E o crescimento da equipe chama a atenção.

– Hoje temos 70 meninas pedalando todos os sábados. Nas redes sociais, são mais de 2.100 seguidores na nossa página. Temos uniformes com camisetas, calções e meias coloridas, participamos de passeios fora da cidade, fazemos encontros com festas e jantas sempre que possível. Temos carteirinha do clube de vantagens do grupo, que nos oferece descontos em vários estabelecimentos comerciais e, além disso, o prazer de conhecer ótimas pessoas e belas paisagens da nossa região – destaca Rocheli.

Além disso, as mulheres do Gurias no Pedal encontraram no ciclismo uma atividade que, além de incentivar a pratica esportiva de forma mais intensa, acaba com o preconceito, visto que predominantemente os grupos da modalidade na cidade são de homens.

– Pretendemos ser um marco em nossa cidade para que outras meninas, independentemente da idade e do nível de pedalada, sigam este exemplo em qualquer esporte. O Gurias no Pedal tem pedais em todos os níveis, desde leves para iniciantes, de 15km a 25km, até mais pesados, de mais de 100km com 2.500m de altimetria. É só ter um material adequado para participar e muita força de vontade – explica Rocheli.