Dal Pozzo tem seis opções para a vaga de Leílson para jogo do Juventude contra o Guarani

O Juventude chegou no final da tarde desta quarta-feira em Campinas, após a derrota sofrida para o Goiás, por 1 a 0, na terça-feira, no Estádio Serra Dourada. Na tarde desta quinta-feira está programado um treinamento no CT da Ponte Preta, onde Gilmar Dal Pozzo irá definir os substitutos dos suspensos Maurício e Leílson, que receberam o terceiro cartão amarelo em Goiânia.

O titular da zaga, Micael, viajou quarta-feira para o interior paulista. Ele cumpriu suspensão e retoma a dupla com Domingues. Independente do terceiro cartão amarelo, o zagueiro Maurício dificilmente teria continuidade no 11 inicial. O zagueiro falhou em algumas saídas de bola, criando jogadas de perigo ao adversário. Além de erros no posicionamento em bolas alçadas na área alviverde, incluindo o lance do pênalti defendido por Matheus Cavichioli.

Para a vaga de Leílson a dúvida é maior. Isso porque Wallacer, que foi o substituto do meia em vários jogos, e Mateus Santana, que chegou a ser titular em partidas recentes, sequer estão entre os relacionados para o confronto de sexta-feira. O escolhido para compor o grupo em Campinas foi o atacante Ramon. Ele está de fora do time desde a vitória sobre o Inter, dia 9 de setembro, quando sofreu uma lesão na coxa esquerda.

Assim, as possibilidades para a vaga no meio de campo ficam entre Bruninho, Bruno Ribeiro e Felipe Lima. Qualquer um dos três entraria sem a necessidade de uma mudança tática. Caprini e Yuri Mamute fariam Wesley Natã ser recuado para a função de meia, enquanto a entrada de João Paulo faria Tiago Marques atuar pelos lados. Algo que não rendeu recentemente.