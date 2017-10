Dal Pozzo critica a postura do time do Juventude na derrota para o Guarani

Série B 20/10/2017 | 22h17 Atualizada em

O discurso do técnico Gilmar Dal Pozzo foi forte, após a derrota para o Guarani, por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Campinas (SP). O treinador reconheceu que o time esteve muito abaixo e mereceu ser derrotado pelo time bugrino.

— Futebol é merecimento. Hoje (sexta-feira), diferentemente das últimas três partidas, não fez por merecer outro resultado. No futebol, para merecer a vitória, é preciso imposição física, técnica, tática e mental. Hoje ficamos abaixo na parte técnica, tática e mental. Parabéns ao Guarani — afirmou Dal Pozzo.

O treinador também deu a entender que há atletas que não estão comprometidos com a sequência do trabalho e, por sua vez, com o clube.

— Essa hora tem que ter hombridade e assumir a responsabilidade. Tem que ouvir (as críticas), porque a equipe toda foi muito abaixo. Eu vou me recuperar e vou identificar quem são os meus guerreiros que têm a hombridade para vestir essa camisa — alertou o comandante, que complementou sobre como irá identificar esses atletas:

— É o meu feeling. O meu conhecimento de futebol. Tenho que identificar quem está realmente afim e colocar para jogar contra o Náutico.

Na próxima terça, a equipe alviverde receberá o time pernambucano, vice-lanterna, às 19h15min, no Estádio Alfredo Jaconi.