Com jogadores poupados, Bruno Ribeiro e Collaço treinam nas laterais do Juventude

Testes de Dal Pozzo 06/10/2017 | 13h24 Atualizada em

Nem a chuva atrapalhou os planos do Juventude na manhã desta sexta-feira. Com compromisso marcado apenas para a próxima sexta-feira, diante do Londrina, no Alfredo Jaconi, o técnico Gilmar Dal Pozzo aproveita a semana para ajustes de posicionamento e recuperar jogadores.

Com alguns atletas poupados da atividade realizada no Jaconi na manhã desta sexta, o treinador começou a projetar a equipe que deve entrar em campo na próxima rodada. Sem Lucas suspenso, Bruninho e Mateus Santana brigam por vaga ao lado de Fahel, que foi poupado do treino. Além dele Tinga e Vidal, concorrentes na lateral direita, ficaram na academia. Com isso, Bruno Ribeiro treinou como lateral. Matheus Cavichioli, Domingues e Leílson também ficaram de fora da atividade. Como novidade, Bruno Collaço treinou normalmente e deve ser titular diante do Londrina.

Visando à posse de bola, em campo reduzido, o time titular teve Oliveira; Bruno Ribeiro, Micael, Maurício e Bruno Collaço; Bruninho e Mateus Santana; Yago, Wesley Natã e Wallacer; Tiago Marques. Num segundo momento, ainda debaixo de chuva, Dal Pozzo orientou um treino de posicionamento com essa mesma equipe, forçando em jogadas pelo lado, com destaque para Bruno Ribeiro e Yago pela direita e Bruno Collaço e Wallacer pela esquerda, em intensas trocas de passes com ultrapassagens dos laterais. O treino ainda teve João Paulo e Felipe Lima entrando num posicionamento, simulando uma situação de jogo com a equipe mais avançada, inclusive com Tiago Marques como atacante pelo lado do campo.

A julgar pelo primeiro treino de posicionamento da semana, o Ju deve ter contra o Londrina Matheus Cavichioli; Vidal (Bruno Ribeiro), Domingues, Micael e Bruno Collaço; Fahel e Mateus Santana (Bruninho); Yago, Wesley Natã e Leílson (Wallacer); Tiago Marques.