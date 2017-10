Com gol no final, Juventude perde para o Brasil em Pelotas e volta a ficar três pontos distante do G-4

Série B 03/10/2017 | 23h33 Atualizada em

Novamente o Juventude foi omisso jogando fora de casa. Após um primeiro tempo movimentado, o time de Gilmar Dal Pozzo sucumbiu no segundo tempo e foi derrotado pelo Brasil-Pel, por 1 a 0, no Estádio Bento Freitas, na noite desta terça-feira. O gol de Lincom, aos 40 do segundo tempo, fez com que a distância alviverde para o G-4 voltasse aos três pontos. O próximo jogo do Ju será em casa, no dia 13, contra o Londrina. Serão 10 dias para que o treinador juventudista trabalhe a equipe para um futebol melhor, e o falado sonho de acesso não se torne em um insosso fim de Série B.

Diferente dos últimos jogos do Juventude na Segunda Divisão, a partida em Pelotas foi de muitas chances já no primeiro tempo. A primeira chegada do jogo foi do Xavante, aos 10. Éder Sciola pegou rebote na entrada da área, mas mandou a direita do gol de Matheus Cavichioli.

A primeira chegada mais forte do Juventude quase resultou em gol. Aos 17 minutos Wesley Natã achou Tiago Marques na entrada da área, e o camisa 9 alviverde chutou cruzado para boa defesa de Marcelo Pitol.

Aos 22 foi a vez de Lucas arriscar, mas sem perigo. Nos 25 foi a vez do milagre do goleiro alviverde. Itaqui, de fora da área, cobrou falta com força no ângulo direito do 1 juventudista. Matheus esticou-se e deu um tapa pela linha de fundo.

A torcida do Brasil reclamou de pênalti aos 26, quando Mateus Santana se enroscou com Rafinha na grande área. O árbitro não marcou nada e a bola ficou para o goleiro do Ju. Os comandados de Dal Pozzo chegaram novamente aos 35, quando Yago recebeu da entrada da área e mandou por cima. O atacante teria chance mais clara aos 41. Após receber lançamento em velocidade, cara a cara com Pitol, o alviverde deu um toque, fraco, por baixo do goleiro. Marlon, quase de cima da linha, mandou para longe a bola que tinha a direção do fundo da rede rubro-negra.

Antes de acabar o primeiro tempo, aos 42, a chance mais clara do Xavante. Marcinho avançou pela esquerda, recebeu a marcação de Bruninho, mas a bola sobrou para Juninho, que tirou de Matheus, mas chutou raspando a trave esquerda.

O segundo tempo começou mais estudado. Aos 12, em uma chegada xavante pela direita, Éder Sciola chutou forte para bela defesa de Cavichioli, que mandou para escanteio.

O Juventude chegou aos 22. Tinga cobrou lateral no meio da área e Tiago Marques subiu e cabeceou a esquerda do gol de Pitol. O lance acordou o time xavante, que foi para cima e Nem, aos 29, arriscou chute no canto direito de Matheus, que espalmou.

A pressão xavante intensificava, e um minuto depois Matheus cortou parcialmente cobrança de escanteio na área. No rebote, Calyson chutou e Micael salvou quase em cima da linha.

O que era pressão virou gol aos 40 minutos da etapa complementar. Falta cobrada em levantamento pelo lado direito por Itaqui. O centroavante Lincom, sozinho, sem marcação, subiu sozinho e só tirou de Matheus e mandou no canto direito do goleiro alviverde. A defesa juventudista ainda reclamou de posição irregular do centroavante rubro-negro, mas a linha de impedimento feita pelo Ju não foi bem executada e Tinga dava condições para o jogador da equipe pelotense.

A equipe alviverde ainda arriscou com Mamute, aos 45, após cruzamento de Leílson, mas o cabeceio foi por cima. Fim de jogo e a segunda vitória do Brasil-Pel contra o Juventude nesta Série B.