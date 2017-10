Com cinco titulares da última partida não relacionados, Juventude terá mudanças significativas para enfrentar o Náutico

Série B 24/10/2017 | 14h40 Atualizada em

O técnico interino Márcio Angonese promoverá mudanças drásticas no time do Juventude que encara o Náutico, nesta terça-feira, às 19h15min, no Alfredo Jaconi. Cinco atletas que foram titulares na partida contra o Guarani, em Campinas, na última rodada, sequer foram relacionados: o zagueiro Domingues, o lateral Tinga, o volante Fahel, o meia-atacante Wesley Natã e o atacante Caprini.

Com isso, a equipe titular terá mudanças em todos setores. Na lateral direita, sem Vidal, lesionado, Bruno Ribeiro deve ser improvisado. Na defesa, Wanderson e Maurício são as opções. No meio-campo, Vacaria, Sananduva e Wallacer podem aparecer como novidades. Na frente, Ramon é a alternativa mais provável.

Um provável time alviverde pode ter Matheus; Bruno Ribeiro, Wanderson (Maurício), Micael e Bruno Collaço (Mateus Santana); Vacaria, Lucas (Sananduva), Wallacer e Felipe Lima (Leílson); Ramon (Yago) e Tiago Marques.

Os relacionados:

Goleiros: Matheus e Oliveira

Zagueiros: Micael e Maurício

Laterais: Bruno Ribeiro e Bruno Collaço

Volantes: Vacaria, Wanderson, Lucas, Mateus Santana, Sananduva e Bruninho

Meias: Leilson, Wallacer, Felipe Lima e Juninho

Atacantes: Ramón, Yago, Tiago Marques e João Paulo