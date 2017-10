Caxiense Rudi Bottega lidera Brasileiro de Jeep Cross e disputa penúltima etapa neste final de semana

Perto do título 10/10/2017 | 20h12 Atualizada em

O piloto caxiense Rudi Bottega (Multimagem/Guincho Expresso 24h/Tiago Racing/Mecânica da Lama) viajou nesta terça-feira para Ivaí, no Paraná, onde disputa de sexta-feira até domingo a sexta e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Jeep Cross. Bottega lidera a competição na categoria aspirado livre e vem de bons resultados nas provas de São Vicente, na Argentina, e Primavera do Leste, em Mato Grosso.

Outro caxiense na disputa, o companheiro de equipe Marcelo Picolotto, ocupa a sexta posição em sua temporada de estreia. Já na categoria turbo, o destaque é Fabiano Antoniazzi, de Flores da Cunha, vice-líder do campeonato.

A etapa final ocorre no dia 26 de novembro, em Forquetinha-RS.