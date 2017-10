Caxiense Marcelo Demoliner fica com o vice-campeonato na China, mas alcança melhor ranking da carreira

Tênis 01/10/2017 | 14h55 Atualizada em

Mais uma vez, ficou no quase. Em sua quinta decisão de título em torneios de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o caxiense Marcelo Demoliner ficou pela quinta vez com o vice-campeonato. Na madrugada deste domingo, ele e o neozelandês Marcus Daniell foram derrotadas na final do ATP 250 de Chengdu, na China, pelo paquistanês Aisam Qureshi e pelo israelense Jonathan Erlich por 2 sets a 0. As parciais foram de 6/3 e 7/6 (7-3).

Das cinco finais de ATP disputadas por Demoliner, três ocorreram em 2017, ao lado de Daniell, com vice-campeonatos no saibro de São Paulo e Lyon. Ele também chegou à final de Bastad, no ano passado, com seu atual parceiro. A primeira decisão foi em fevereiro de 2016, em Quito, ao lado de Thomaz Bellucci.

O resultado na China garante 150 pontos para Demoliner. Como ele tinha 25 para defender, a campanha deve fazer o jogador dar um salto no ranking, da 54ª para a 45ª posição. A atualização ocorre nesta segunda-feira. Com isso, aos 28 anos, o caxiense atinge sua melhor posição na carreira — anteriormente era a 47ª colocação, também neste ano.

O próximo compromisso de Demoliner e Daniell será o ATP 500 de Tóquio. Eles estreiam contra o norte-americano Nicholas Monroe e o croata Nikola Mektic.