Caxias do Sul Basquete apresenta uniformes novos e elenco para a temporada 2017/2018

NBB10 24/10/2017 | 21h43 Atualizada em

O Caxias do Sul Basquete/Banrisul apresentou na noite de terça-feira os uniformes que serão utilizados na temporada 2017/2018, na qual o principal desafio é chegar aos playoffs decisivos do Novo Basquete Brasil.

O NBB10, que começa no dia 4 de novembro, se inicia para o time de Caxias apenas no dia 15, quando a equipe serrana recebe o atual campeão Bauru.

O evento da noite de terça-feira foi realizado no Hotel Super 8 e contou com a participação de torcedores, patrocinadores, imprensa e diretoria. Além dos uniformes, os jogadores do grupo caxiense também foram apresentados. As principais novidades são o armador argentino Cafferata, o pivô Paranhos e o ala Cauê Borges. Somam-se a eles nomes conhecidos como Cauê, Alex, Marcão, Nandão e Dida.

O padrão de cores tradicional da equipe, com calções e camisas brancas segue mantido no uniforme principal. Já o de número dois tem calções e camisas vermelhas. De acordo com o técnico Rodrigo Barbosa, o novo uniforme obedece a uma tendência mundial:

– No geral, faz parte de uma tendência dos estilos de uniformes da NBA e das principais ligas. Seguiremos com o branco para os jogos em casa e o vermelho para as demais partidas.

Como “modelos”, o pivô Paranhos, recém-contratado e que foi o quarto melhor no quesito rebotes do último NBB e o ala/armador Cauê Borges, que defendeu o Franca na temporada passada.

– Espero fazer um grande campeonato e levar o Caxias até a melhor posição possível – comentou Cauê Borges.

Em meio a pré-temporada, o Caxias ainda não fechou o grupo para a disputa do NBB 10. O ala norte-americano Joy Jackson deve chegar à cidade no domingo.