Caxias do Sul Basquete apresenta reforço norte-americano

NBB 10 27/10/2017 | 19h08 Atualizada em

Joseph Warren foi apresentado no Vascão, na sexta-feira, à tarde e já treina com o grupo

Joseph Warren foi apresentado no Vascão, na sexta-feira, à tarde e já treina com o grupo Foto: Danielle Frizzo / Divulgação

Foi apresentado no final da tarde de sexta-feira, no Ginásio Vascão, o ala/pivô norte-americano Joseph Warren. O jogador de 22 anos pode ser considerado o principal reforço do Caxias do Sul Basquete/Banrisul para a temporada 2017/2018.

Será a primeira vez em sua história que o Caxias contará com um atleta natural dos Estados Unidos em seu elenco.

O jogador atuava na Lake University Saints e, por lá, utilizava o codinome Joy Jackson. Na sua primeira oportunidade no Brasil, o atleta preferiu usar o sobrenome Warren. Com o jogador, o time fecha o seu grupo para a disputa do NBB 10 com 15 atletas.