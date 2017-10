Atacante Pedro Arthur, do Juventude, está na lista de pré-convocados do Brasil para o Sul-Americano Sub-15

Destaque da base 11/10/2017 | 19h12 Atualizada em

Presenças constantes nas últimas convocações da CBF, os atacantes Pedro Arthur, do Juventude, e João Peglow, do Inter, foram pré-convocados nesta quarta-feira pela seleção brasileira para o Sul-Americano Sub-15, que será realizado de 4 a 19 de novembro na Argentina. O goleiro Gabriel Pereira, do Grêmio, que não estava na última convocação, também foi chamado.

Aos 15 anos completados na última segunda-feira, o caxiense Pedro Arthur Bitencourt comemora sua sexta convocação consecutiva em 2017. Costuma usar a camisa 11 e tem como principais características a velocidade, o drible e o faro de gol.

Também com 15 anos, o porto-alegrense João Peglow é o legítimo camisa 9: fazedor de gols com os pés ou a cabeça, goleador nato e com desenvoltura dentro e fora da área. No final de setembro e início de outubro, os dois participaram da excursão da seleção sub-15 à Europa, inclusive com gols. Pedro e João marcaram na vitória de 2 a 0 sobre a Irlanda do Norte. O Brasil também venceu a Irlanda por 2 a 1, com um gol de João, e o Chelsea por 4 a 2 na série de amistosos.

O goleiro gremista Gabriel Pereira, 15 anos, não participou desta excursão, mas já havia sido chamado em outras convocações.

O técnico Paulo Victor Gomes selecionou 30 atletas para os treinos preparatórios, de 18 a 27 de outubro, na Granja Comary. Antes da viagem, sete serão cortados e 23 serão inscritos na competição internacional.