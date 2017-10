Atacante Pedro Arthur, do Juventude, é confirmado na Seleção Brasileira sub-15 que disputará o Sul-Americano da categoria

Entre os 22 27/10/2017 | 18h00 Atualizada em

Depois de seis convocações consecutivas, o meia-atacante do Juventude Pedro Arthur, de 15 anos, teve seu nome confirmado na lista dos 22 atletas que defenderão a Seleção Brasileira no Sul-Americano da categoria, na Argentina. A delegação viaja em 2 de novembro para a competição, que inicia no dia 5.

A competição deste ano terá como novidade a presença de duas seleções europeias: Croácia e República Tcheca.. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Equador, Bolívia, Peru, Venezuela e Croácia. A estreia será no dia 6, contra a Bolívia, na cidade de Mendoza.

No Grupo A estarão Argentina, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Chile e República Tcheca. Classificam-se para a segunda fase os dois melhores de cada chave.

O Brasil buscará o pentacampeonato, já que conquistou o Sul-Americano Sub-15 em 2005, 2007, 2011 e 2015. Além de Pedro Arthur, apenas outros dois atletas representarão o Rio Grande do Sul na competição sul-americana: Gabriel Pereira (Grêmio) e João Peglow (Internacional).