Após quarta derrota seguida, delegação do Juventude é recepcionada com protestos da torcida no Alfredo Jaconi

Série B 21/10/2017 | 16h46 Atualizada em

Grupo de torcedores foi ao Jaconi mostrar sua indignação com o momento do time Foto: Marcelo Rocha / Agência RBS

Um protesto marcou a chegada do grupo de jogadores do Juventude em Caxias do Sul, na tarde deste sábado. A derrota de sexta-feira por 2 a 0 para o Guarani, a quarta consecutiva, foi a causa da mobilização por parte dos quase 100 juventudistas que invadiram o estacionamento do Estádio Alfredo Jaconi pelo portão da rua Borges de Medeiros.

Contidos pela Brigada Militar e pelos seguranças contratados pelo clube, longe da descida do ônibus, os torcedores cantaram gritos, principalmente, contra o técnico Gilmar Dal Pozzo, o lateral-direito Tinga, o zagueiro Domingues e o meia Leílson. Outros atletas também foram cobrados, como Tiago Marques, artilheiro do time na Série B.

Delegação chegou no início da tarde deste sábado Foto: Marcelo Rocha / Agência RBS

Os atletas ficaram impedidos de sair do estádio por cerca de 30 minutos. O técnico Gilmar Dal Pozzo, na carona do auxiliar técnico Lucianinho, também ficou no bloqueio. Em uma manobra de fuga, quatro carros conseguiram sair por um dos portões da rua Hércules Galló. O único que ficou para trás foi o volante Bruninho que, com apoio dos seguranças, tentou conversar com alguns dos torcedores de dentro do seu carro.

Reunião da diretoria

A demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo parece questão de tempo. A direção deve se reunir ainda neste sábado para definir o futuro do comandante alviverde na Série B. Após o jogo, na entrevista coletiva, ele criticou a postura de alguns atletas, que não estariam mais focados no clube, e disse que precisará encontrar quem queira fazer mais pelo time para o próximo jogo, contra o Náutico, na terça-feira, no Jaconi.