Série B 13/10/2017 | 21h10 Atualizada em

O Juventude tem um compromisso importante para os seus objetivos dentro da Série B. A equipe alviverde precisa vencer o Londrina, nesta sexta, às 21h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, para seguir sonhando com um acesso à elite do futebol nacional.

Enquanto o time alviverde é sétimo colocado com 45 pontos, o Londrina é décimo com 37. Clique aqui para acompanhar o minuto a minuto.

Foto: Pioneiro / Pioneiro