Antônio Carlos Zago é apresentado no retorno ao Juventude e comanda primeiro treino com o grupo alviverde

Nova passagem 28/10/2017 | 18h41 Atualizada em

O técnico Antônio Carlos Zago foi oficialmente apresentado no final da tarde deste sábado em seu retorno ao Juventude. O comandante do acesso para a Série B em 2016, volta ao clube após passagens por Inter e Fortaleza, onde também conseguiu subir da Série C para a Segunda Divisão neste ano.

Em sua primeira entrevista coletiva, Zago teve um discurso positivo e disse que ainda sonha com o acesso para a elite, mesmo com uma distância considerável de pontos para o G-4.

– Fico contente pelo retorno até por ter contribuído bastante para colocar o clube na Série B. Sei das dificuldades de conquistar o acesso para a Série A, mas temos de lutar até o final, enquanto tivermos chances. Foi assim no ano passado, quando conseguimos a classificação para o mata-mata na última partida. Não vai ser fácil, até pela troca no comando, mas vamos trabalhar para isso – avaliou o treinador.

Com contrato até o final de 2018, Zago irá trabalhar com 16 atletas que já vinha orientado na última temporada. Agora, garantiu que não fará um período de testes nos seis jogos que restam e que conhece muito bem os jogadores, até por ter vivenciado a mesma competição durante bom período do ano.

Foto: Maurício Reolon / Agência RBS

– Em final de temporada sempre tem a saída de atletas e a chegada de outros. Mas, não será um período de testes. Acompanhei muitos jogos do Juventude na competição. Espero que esse ano possa terminar da mesma forma como acabou no ano passado. Ou então, que o próximo ano seja melhor. Sempre trabalhei bastante e acredito que tem tudo para dar certo novamente – destacou Zago.

O treinador ainda destacou que pretende dar espaço aos jovens oriundos da base, como ocorreu na temporada passada:

– Nunca escondi que sempre gostei de trabalhar com a base, ainda mais por trabalhar em um clube formador de atletas. Não vai ser diferente. Vou voltar a vencer os jogos da base para que possamos, no ano que vem, tentar repetir o que foi feito em 2016.

Na entrevista, o presidente Roberto Tonietto ainda garantiu que abrirá portas para que outro nome assuma o cargo na eleição de novembro. Porém, deixou a entender que pode permanecer na próxima temporada.