ACBF vence o Minas e está classificada para as quartas de final

Laranja Mecânica 06/10/2017 | 22h38 Atualizada em

A ACBF fez valer seu mando de quadro na noite desta sexta-feira e venceu o Minas, pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Precisando reverter a vantagem dos mineiros, que venceram por 3 a 1 o jogo de ida, a equipe laranja venceu no tempo normal por 3 a 0. Na prorrogação repetiu o placar e está nas quartas de final da competição. O próximo rival é o Foz Cataratas, com datas ainda a serem confirmadas. A primeira partida será no Paraná.

Em busca da vitória, a ACBF saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo com gol do fixo Alemão. Aos 19, o fixo João Salla ampliou em cobrança de tiro livre. Na volta do intervalo, o Minas teve um jogador expulso e a equipe serrana aproveitou a vantagem numérica para ampliar para 3 a 0, com o ala Bruno Souza e fechar o tempo normal.

Como os mineiros haviam vencido o jogo de ida por 3 a 1, a partida foi para prorrogação e com vantagem do empate para o time laranja. Só que não foi preciso. Aos dois minutos, João fez 1 a 0. Logo depois, Bruno Souza fez o segundo. Para fechar a conta, o ala Kevin fez o terceiro no segundo tempo da prorrogação e fechou a conta.

A LNF deve confirmar as datas dos jogos nos próximos dias. Os outros dois gaúchos, Assoeva e Atlântico, também seguem na competição.