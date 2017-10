ACBF recebe o Minas nesta sexta-feira e precisa vencer para seguir viva nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Decisão 05/10/2017 | 20h47 Atualizada em

Será a primeira decisão da ACBF na Liga Nacional de Futsal. Nesta sexta-feira, no Centro Municipal de Esporte Sérgio Luiz Guerra, às 19h15min, o time do técnico Marquinhos Xavier precisa vencer o Minas para ter chances de avançar às quartas de final e seguir na briga por mais um título nacional. O duelo terá transmissão do Sportv 2 e da Rádio Estação FM.

Após ser derrotada em Belo Horizonte por 3 a 1, a equipe laranja precisa bater os mineiros por qualquer placar e forçar a prorrogação. No tempo extra, como tem melhor campanha, os gaúchos têm a vantagem do empate. Quem avançar encara o Foz Cataratas-PR.

– No primeiro jogo, a gente não conseguiu marcar bem, não fizemos um bom jogo e não vamos repetir isso aqui em casa. A gente tem que entrar bem concentrado, sabemos o que precisamos fazer e esperamos vencer no tempo normal e na prorrogação – comentou o ala Felipe Valério.

As três semanas entre os primeiro e o segundo duelo serviram para a ACBF intensificar os treinos e corrigir os erros apresentados em Minas Gerais.

– Conseguimos treinar algumas coisas que devíamos melhorar. Tivemos dois jogos nesse período e colocamos isso em prática. Agora é foco total e vamos em busca da vitória com a casa cheia – projeta Valério.

Expulsos na primeira partida, o fixo Marlon e o ala Diece desfalcam a ACBF. O experiente fixo Ciço fica fora do lado dos mineiros.

– Com certeza a gente perde bastante com as duas ausências. Mas é algo que vai atrapalhar eles também, que perderam uma referência em quadra, que é o Ciço. É um cara que chama a responsabilidade para o time deles. Vamos tentar suprir as nossas ausências e cada um que entrar quadra vai estar preparado para se doar por eles – afirma o ala Di Maria.

Os ingressos para a partida custam R$10. Sócios e jovens de até 15 anos não pagam. A abertura dos portões ocorre às 17h30min.