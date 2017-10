ACBF perde em casa para o Foz Cataratas e é eliminada nas quartas de final

Liga Nacional de Futsal 29/10/2017 | 16h14 Atualizada em

Não era a tarde da ACBF. Com um primeiro tempo abaixo do esperado, o time foi derrotado em pleno Sérgio Luiz Guerra lotado e eliminado em casa para o Foz Cataratas. A derrota por 7 a 4 tirou o time laranja da Liga Nacional de Futsal nas quartas de final. Os paranaenses irão enfrentar o Joinville-SC na semi.

O jogo foi quente do início ao fim. Em seis minutos, o time visitante já vencia por 2 a 0, com dois gols originados de contra-ataque em apagão total da ACBF. No primeiro, falta cobrada por Canabarro, no segundo chute de Leanderson. Daniel Feitosa, em chute de longe por cobertura fez 3 a 0 e Elenilson o quarto.

Faltando 10 segundos para o fim do primeiro tempo, porém, o artilheiro do time João Salla descontou para a equipe da casa, dando esperanças ao animado torcedor laranja.

Na segunda etapa, apesar da pressão inicial, foi o Foz quem marcou primeiro. Canabarro, ex-ACBF, outra vez foi às redes. Um minuto depois, de pênalti, Kevin descontou para 5 a 2, quando o rival tinha um a menos em quadra, após expulsão de Canabarro.

Aos 10 minutos, novo tiro livre para a ACBF. Na cobrança, João Salla fez seu segundo gol e recolocou o time da casa na partida. O lotado Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra era euforia pura em cantos de incentivo. Havia muito tempo de jogo, e o Foz Cataratas não podia mais cometer faltas.

Com Marlon como goleiro-linha em quadra, pressão total do time de Carlos Barbosa, que esbarrava em boas defesas do também ex-ACBF Gian. Porém, em uma chance clara, aos 15, Marlon perdeu um gol sem goleiro, fez falta no defensor e foi expulso de jogo ao receber o segundo cartão amarelo.

Era preciso mais dois gols em cinco minutos para forçar uma prorrogação e suportar dois minutos com um jogador a menos. Ainda assim, o rival não conseguiu fazer gol com um a mais, parando na trave em chute de Leanderson.

O castigo veio com ironia. Quando Di Maria entrou em quadra, e ambas as equipes ficaram com cinco jogadores para cada lado, Léo Costa acertou um chute de rara felicidade para fazer o 6 a 3, faltando pouco mais de dois minutos para o fim da partida. Di Maria ainda descontou para 6 a 4 no último minuto. Léo Costa ainda fez 7 a 4 nos últimos segundos culminando na eliminação da ACBF com derrota em casa nas quartas de final. O Foz Cataratas enfrentará o Joinville nas semifinais da Liga. O time de Carlos Barbosa encara a Assoeva, na briga pela final da Liga Gaúcha.