ACBF encara o Guarany, fora de casa, na partida de ida das quartas de final da Liga Gaúcha

Futsal 10/10/2017 | 20h18 Atualizada em

A ACBF tem nos próximos dias uma sequência de confrontos decisivos. Depois de avançar na Liga Futsal, o time laranja volta novamente suas atenções para a Liga Gaúcha. Nesta quarta-feira, a equipe encara o Guarany, em Espumoso, às 20h15min, na partida de ida das quartas de final da competição. De lá, a delegação vai embarcar direto para o Paraná, onde enfrentará o Foz Cataratas, sábado, no primeiro jogo das quartas da LNF.

Para o jogo da Liga Gaúcha, o time de Marquinhos Xavier só não contará com o ala Bruno Souza. Na primeira fase, as equipes se enfrentaram duas vezes. A ACBF venceu em casa por 2 a 0 e empatou em 2 a 2 na casa do adversário.

— A expectativa é boa. A gente vem de um resultado positivo na LNF e eleva a nossa moral. Vamos com confiança para fazer um bom jogo em Espumoso. Esperamos dificuldades, assim como foi na primeira fase. Foi um jogo difícil lá e agora valendo uma vaga na semifinal não deve ser diferente — destaca o fixo Marlon.

A partida de volta contra o Guarany será no dia 19, em Carlos Barbosa.