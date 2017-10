ACBF empata em 1 a 1 com o Foz Cataratas no primeiro duelo das quartas de final

Liga Nacional de Futsal 14/10/2017 | 19h25 Atualizada em

Foto: Ulisses Castro / ACBF/Divulgação / ACBF/Divulgação

A ACBF conquistou um bom resultado no primeiro jogo das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Neste sábado, a equipe laranja ficou no empate em 1 a 1 com o Foz Cataratas, no Paraná. Willian marcou para os donos da casa e Fabinho igualou para os visitantes. O confronto de volta será no dia 29 de outubro, domingo, às 14h, em Carlos Barbosa.

Para avançar às semifinais, a equipe do técnico Marquinhos Xavier precisa vencer por qualquer placar. Novo empate leva a decisão para a prorrogação, quando a ACBF tem a vantagem do empate por ter melhor campanha. O time que avançar encara Joinville-SC ou Atlântico-RS na próxima fase.

Neste sábado, a primeira etapa no Ginásio Costa Cavalcanti foi muito movimentada, com disputas fortes e a marcação prevalecendo. Os goleiros Gian, do Foz, e Léo Oliveira, da ACBF, foram protagonistas e, nas poucas oportunidades criadas, garantiram o empate sem gols nos 20 minutos iniciais.

Na volta do intervalo, os donos da casa vieram dispostos a abrir o placar. E o gol saiu aos três minutos. Em boa jogada com o pivô, Willian finalizou de pé esquerdo, sem chances para o goleiro da ACBF: 1 a 0.

A equipe laranja tentou a resposta rápida, mas Fabinho perdeu uma grande chance aos sete minutos, quando parou em Gian. O duelo contra o goleiro, campeão da Liga Nacional pela ACBF em 2015, se repetiria um minuto e meio depois. Julio Zanotto finalizou de longe, Gian falhou na hora de espalmar e a bola bateu no travessão. No rebote, Fabinho foi oportunista e empatou o jogo.

No minuto seguinte, grande jogada da ACBF e Felipe Valério soltou uma bomba de pé direito. Gian salvou, a bola bateu novamente na trave e o ala tentou no rebote. O goleiro fez a defesa de novo. O momento dos visitantes era melhor e o jogo ficou mais aberto.

Aos 11 minutos, Canabarro quase recolocou o Foz na frente em finalização que passou rente à trave. Conforme o tempo foi passando, o time da casa tentou aumentar a pressão, enquanto a ACBF explorava os contra-ataques. Prevaleceu a postura tática dos comandados de Marquinhos Xavier, que vão decidir a classificação em casa.

No outro confronto deste sábado, o Atlântico ficou no empate em 1 a 1 com o Joinville, em Erechim.