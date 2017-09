Volante Lucas projeta jogo do Juventude contra o ABC com cara de Gauchão

Série B 25/09/2017 | 08h00 Atualizada em

Mesmo lanterna com 17 pontos, apenas quatro vitórias obtidas e o pior ataque da competição com 15 gols marcados (a metade dos assinalados pelo Ju), o ABC não é encarado como um adversário fácil pelos jogadores da equipe alviverde, que encara os donos da casa, em Natal, nesta terça-feira, às 21h30min, válido pela 26ª rodada da Série B.

O time do Rio Grande do Norte vem de oito jogos sem vencer e há três rodadas conta com um conhecido dos gaúchos no banco de reservas, o técnico Itamar Schulle. É um ingrediente a mais no quesito dificuldade à equipe de Dal Pozzo.

– É um time que está lutando para não cair e com certeza vai jogar a partida da vida deles. Vai ser um jogo de Gauchão, pegado, truncado, como contra o Boa, mas vamos encarar isso como uma guerra. Truncado ninguém gosta. Todo mundo quer mais espaço, mas temos de encarar cada partida como se fosse a última – avalia o volante Lucas.

A receita para o triunfo alviverde em solo nordestino, segundo o volante, é ter mais objetividade e movimentação ofensiva, o que faltou no empate diante do Boa Esporte na última rodada, no Jaconi:

– Temos de propor mais o jogo. A gente sabe que o ABC vai vir fechado, como o Boa, mas temos de propor nosso ritmo para marcar os gols.

A rodada de número 26 é mais uma oportunidade para o Ju reingressar no G-4. Para tanto, precisa vencer o ABC e torcer pelo tropeço de dois dos seus três adversários diretos: do Paraná, que recebe o Náutico, do Vila Nova-GO, que encara o CRB, em Goiás, ou do Ceará, que joga em Recife contra o Santa Cruz.





Tiago Marques de volta ao time

A espera terminou. Sem jogar a exatamente um mês, o atacante Tiago Marques volta a ficar à disposição do técnico Gilmar Dal Pozzo para reforçar o Juventude. Tiago sofreu uma lesão no osso da face na derrota para o Paraná, no dia 25 de agosto, em duelo válido pela 22ª rodada. Curiosamente, de lá para cá, o Ju venceu duas (Inter em casa e Criciúma fora) e empatou uma (com o Boa, no Jaconi) nas três partidas sem o goleador do campeonato, que vinha treinando com o grupo há pelo menos 10 dias, mas sem receber o aval médico para ser aproveitado nos jogos.

Com o retorno de Tiago Marques, João Paulo deve deixar o time. Ainda assim, os companheiros preferem enaltecer a força do elenco, independentemente da escolha de Dal Pozzo.

– Todos sabem a importância do Tiago para a equipe, mas independente de quem o Gilmar escolher, o time está se comportando bem fora de casa, sem medo de jogar – comenta o meia-atacante Wesley Natã.

Para o volante Lucas, será fundamental a equipe propor o jogo fora de casa, seja qual for o camisa 9 titular:

– O Tiago vinha fazendo um papel excelente na competição; É um jogador importante como o João Paulo. Não sei quem o professor vai colocar, o time vai bem do mesmo jeito.

Além de Tiago Marques, outros 18 jogadores estão em Natal. Por lá, o time faz atividade nesta segunda-feira no CT do América de Natal. As ausências da lista de Gilmar Dall Pozzo ficam por conta do zagueiro titular Micael e do meias Wallacer.

O defensor ficou em solo gaúcho para acompanhar o nascimento de seu filho, previsto para terça-feira. Já o meia, apesar de elogiado pelo técnico Gilmar Dal Pozzo após o duelo diante do Boa Esporte, ficou fora da lista por opção técnica.