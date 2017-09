Tiago Marques lamenta chance perdida em seu retorno ao time titular do Juventude

Série B 27/09/2017 | 00h04 Atualizada em

Tiago Marques não conseguiu colocar a bola na rede no último lance Foto: Frankie Marcone / Futura Press

Após ficar fora de três rodadas da Série B devido à cirurgia na face, o centroavante Tiago Marques teve a bola do jogo aos 48 minutos do segundo tempo, nesta terça-feira, em Natal, contra o ABC-RN. Em jogada que Juninho cruzou da direita, dentro da área, para o lado esquerdo, o camisa 9 definiu de sem-pulo, mas para fora. E lamentou a chance desperdiçada da vitória do Juventude e da artilharia isolada da competição:

— Tive a chance nesse último lance, mas errei. Faz parte. Vou admitir: senti um pouco o ritmo de jogo.

Mesmo com a frustração no último minuto, Tiago Marques fez questão de dizer que o time alviverde segue no páreo pelo acesso:

— Não tem nada perdido, vamos dar a volta por cima. Jogando fora de casa, um ponto sempre é bom.

No final das contas, o empate foi justo, embora o ABC tenha crescido no segundo tempo. O lateral-direito Tinga resumiu a atuação da equipe alviverde nos 45 minutos finais:

— Infelizmente, a gente tomou um gol e só se defendeu depois, o que não era a nossa ideia. Queríamos ameaçar nos contra-ataques e não conseguimos tanto.