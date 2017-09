Pedro Arthur e João Peglow fazem os gols da vitória da seleção brasileira sub-15 sobre a Irlanda do Norte

Categorias de Base 29/09/2017 | 18h35 Atualizada em

A cada participação na seleção brasileira sub-15, o atacante caxiense Pedro Arthur confirma todo o talento que costuma apresentar nas categorias de base do Juventude. Em sua quinta convocação da CBF, o guri de 14 anos está na Europa para amistosos da equipe nacional. Nesta sexta-feira, ele marcou um dos gols da vitória de 2 a 0 sobre a Irlanda do Norte. O outro foi do atacante João Peglow, do Inter, mostrando que a gauchada está com tudo com a camisa amarelinha.

https://www.facebook.com/OfficialIrishFA/videos/10156608208345830/

Na quarta-feira, o Brasil já havia vencido a Irlanda por 2 a 1, na Inglaterra, com gols de João Peglow e Kaká (Fluminense). Pedro Arthur entrou no segundo tempo, fez boas jogadas e chamou a atenção do técnico Paulo Victor Gomes. Nesta sexta, o treinador colocou o atacante caxiense como titular, com a camisa 11, e ele não desperdiçou a chance, marcando o primeiro gol logo a um minuto de jogo.

Foto: não consta / Irish Football Association,divulgação

Domingo, dia 1º de outubro, a seleção brasileira sub-15 enfrenta o Chelsea, na Inglaterra. Terça-feira à noite, o juventudista Pedro Arthur e o colorado João Peglow desembarcam no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Não há nenhum jogador do Grêmio na seleção.