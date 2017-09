Juventude vence o Paysandu e chega na pontuação que o garante na Série B de 2018

Segunda Divisão 29/09/2017 | 23h32 Atualizada em

Se era por objetivos que o Papo trabalha na Série B, o primeiro foi batido na 27ª rodada. Foi uma vitória que, acima de tudo, serviu muito para o Juventude. O 1 a 0 contra o Paysandu, no Alfredo Jaconi, na noite desta sexta-feira, com gol de João Paulo, finalmente fez com que o Ju chegasse aos famigerados 45 pontos, e alcançasse a pontuação para garantir permanência na Série B do Brasileiro no próximo ano. Foi uma noite de sexta-feira com público baixo no Alfredo Jaconi, apenas 2856 pessoas presentes, para acompanhar a vitória do time agora precisa deixar a apatia dos últimos três jogos _ mesmo quando venceu_ e sonhar com o acesso. Para chegar aos 64 pontos, que pode colocar o time alviverde na elite do futebol nacional em 2018, são 19 pontos nas 11 rodadas que faltam. O próximo jogo será fora de casa, no clássico gaúcho contra o Brasil-Pel, fora de casa, na terça-feira.

O primeiro tempo começou com o Juventude tentando bastante na bola parada. Aos cinco, Leílson cobrou escanteio e Micael pulou mais alto que todo mundo. O cabeceio saiu com direção, mas sem tanta força. Fahel ainda tentou o desvio desviar e não alcançou.

Aos 13, foi a vez de Yago arriscar. Pará fez bela jogada pelo lado esquerdo, driblando a marcação do Papão. O camisa 11 recebeu, girou e chutou a direita do gol de Emerson.

Por cerca de 20 minutos o jogo se tornou monótono. Sem nenhuma chance de nenhuma das partes, o que chamou a atenção dói a insistência nas ligações diretas da defesa para o ataque alviverde _ foram oito tentativas só na primeira etapa.

O Ju seguia superior, e aos 34 Mamute roubou a bola da defesa do Paysandu, tocou para Tinga, que entrava em velocidade. O lateral tentou o cruzamento para trás, mas a defesa cortou para linha de fundo.

A cobrança de escanteio de Pará foi fechada, quase surpreendendo o goleiro da equipe paraense. Fim de primeira etapa com o Ju tentando mas novamente não conseguindo furar a defesa adversária.

O segundo tempo começou diferente, O Paysandu, que quase não chegou na defesa juventudista, quase marcou aos cinco. Bergson fez jogada pelo lado direito, passou para o volante Jhonnatan, que chutou forte perto da trave do goleiro Matheus.

Aos 10 minutos o lance polêmico. Leílson cobrou falta para área e Fahel desviou de cabeça para o fundo da rede. O auxiliar Leandro Ruberdo marcou impedimento invalidando o gol alviverde.

A qualidade do jogo caiu absurdamente. As confusas mudanças de Gilmar Dal Pozzo enrolaram inclusive a própria equipe alviverde, que parou de criar. Com Tiago Marques jogando quase como um volante, aberto pela esquerda, o Ju perdeu o poder ofensivo.

A entrada de Wallacer no lugar de Yago reequilibrou o time, que voltou a pressionar o Paysandu.

Depois de rondar a área adversária, a alegria dos Jaconeros veio aos 38 minutos. Jogada rápida pelo lado esquerdo, Mateus Santana, que atuou o segundo tempo na esquerda, cruzou e João Paulo mandou para o fundo da rede. O primeiro dele na Série B, e o suficiente para garantir os três pontos que deixam o Ju a um do G-4.

O Paysandu ainda buscou algumas tentativas desorganizadas no final da partida, mas parou nas defesas e interceptações do goleiro Matheus Cavichioli. Vitória do Juventude e o sonho do acesso mais real para os quase três mil torcedores presentes no Jaconi e invencibilidade de cinco jogos para o time de Dal Pozzo.