Juventude cede empate para o lanterna longe de casa e segue fora do G-4

Série B 26/09/2017 | 23h56 Atualizada em

De novo o Juventude frustou seu torcedor, que esperava diante do último colocado da Série B os três pontos em Natal. Mais uma vez o time de Gilmar Dal Pozzo não conseguiu vencer o lanterna da competição havia empatado com o Náutico, quando os pernambucanos estavam na rabeira da tabela. O empate em 1 a 1 contra o ABC, na Arena das Dunas, na noite desta terça-feira, distanciou o Ju mais um pouco do G-4. Agora está a três pontos do Vila Nova, o quarto. Leílson, de falta, fez o gol alviverde, enquanto Pardal empatou para o time potiguar. O próximo jogo do Juventude será na sexta-feira contra o Paysandu, no Alfredo Jaconi.

Foi um primeiro tempo sem tanta dinâmica por parte das duas equipes. A baixa qualidade por parte do ABC do técnico Itamar Schulle também ajudou a diminuir o nível da partida. Durante quase todo o primeiro período os times rondaram as defesas adversárias, mas sem nunca mostrar grande efetividade. A primeira chegada do Juventude aconteceu aos 10, quando Wesley Natã quase conseguiu aproveitar bobeada da defesa do ABC. Porém o goleiro Edson saiu e conseguiu fazer a defesa.

Tiago Marques, que retornou de lesão, aos 15, aproveitou cobrança de lateral de Tinga e cabeceou pela linha de fundo. Uma das raras chegadas do ABC foi aos 25, quando Tonhão, no meio da área, esperou bola cruzada e mandou de cabeça com força, mas sem direção. Os minutos restantes do primeiro tempo foram desanimadores, com os times abusando das entradas fortes e dos cartões 5 dos mandantes e 2 do Juventude.

Tudo isso só mudou quando o tempo regulamentar havia estourado. Aos 45, após falta sofrida por Wesley Natã, o meia Leílson cobrou falta com extrema qualidade, por cima da barreira e a direita do goleiro Edson, que se esticou e não conseguiu evitar o primeiro gol alviverde. A vantagem construída pelo 1 a 0 do time que tentou mais.

O segundo tempo melhorou de qualidade, também pelo crescimento do time de Itamar Schulle, possível técnico do Caxias em 2018. Aos 8 a primeira chance clara. Gegê cobrou escanteio e Pardal, sozinho, cabeceou por cima. O ABC seguia tentando, mas parava no goleiro Matheus, bem posicionado nas chegadas de Lucas Coelho e Gegê. Porém, o goleiro alviverde não pode fazer nada quando, aos 20, Berguinho cruzou e Pardal, novamente sozinho, finalizou de cabeça para o fundo das redes. Empate e gol do ABC, que não marcava um gol desde o dia 1º de agosto.

O empate não era bom para nenhuma das duas equipes, porém, nem o time gaúcho, nem a equipe potiguar conseguiam criar chances. O Ju levou certo risco aos 29, quando após bola cruzada na área o goleiro saiu mal, mas ninguém conseguiu mandar para o gol. O Juventude ainda viu o time do ABC sendo mais perigoso nas tentativas ofensivas.

Na última jogada, aos 46, Juninho cruzou e Tiago Marques, livre no meio da área, finalizou a direita do gol adversário. Um empate ruim do Juventude fora de casa.